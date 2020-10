30-Jahr-Feier des Kreisfeuerwehrverbands abgesagt

Weimarer Land. Ursprünglich für 28. November geplante Veranstaltung des Kreisfeuerwehrverbandes in der Vereinsbrauerei in Apolda soll 2021 nachgeholt werden.

„Leider müssen wir unsere Jubiläumsveranstaltung anlässlich 30 Jahre Kreisfeuerwehrverband Weimarer Land e. V. am 28. November in der Vereinsbrauerei in Apolda absagen“, so Fabian Peikow, Pressesprecher des Verbands der Floriansjünger im Kreis. Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie und der sich täglich ändernden Vorschriften und Verfügungen, könnten die Verantwortlichen nicht vorhersehen, ob eine Durchführung im November überhaupt zulässig sei.

Da bekanntermaßen Sicherheit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Landkreis höchstes Gebot seien und sich Vertreter aus dem gesamten Landkreis bereits angekündigt hatten, wolle man hier kein Risiko eingehen, welches den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz gefährden könne.

„Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben“, betont Fabian Peikow. „Wir werden die Veranstaltung im kommenden Jahr nachholen. Dafür werden zu gegebener Zeit neue Einladungen an alle Kameradinnen und Kameraden sowie Vereinsmitglieder verschickt.“