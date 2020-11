Pfiffelbach. Ilmtal-Weinstraße diskutiert AfD-Parteitag in Pfiffelbach mit etwa 300 Gästen in den Sozialen Medien.

Anwohner gespaltener Meinung über Parteitag in Pfiffelbach

Am Wochenende fand in Pfiffelbach der AfD-Landesparteitag mit etwa 300 Mitgliedern statt. In den Sozialen Netzwerken der Ilmtal-Weinstraße gingen die Meinungen dazu auseinander.