Apolda: Auf Gespensterjagd mit dem Bürgermeister

Apolda. Zum bundesweiten Vorlesetag kam am Freitag Apoldas Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand mit einer Geistergeschichte in die Werner-Seelenbinder-Schule

Einen Projekttag anlässlich des bundesweiten Vorlesetag veranstalteten am gestrigen Freitag die fünften Klassen der Werner-Seelebinder-Schule in Apolda. Dieser stand ganz im Zeichen der Lesekultur und ihrer Entwicklung. Klassenlehrerin Christin Groening nahm dabei ihre Schützlinge der 5/2 am Vormittag mit auf eine Reise durch die Geschichte. Dabei lernten die Schüler unter anderem alles Wissenswerte über den Buchdruck, der dem Mainzer Goldschmied Johannes Gutenberg zugeschrieben wird, der durch die Verwendung von beweglichen metallenen Lettern ab 1450 in seiner Manufaktur für eine Revolution sorgte.