Apolda: Dank Spende kann das neues Kantplatz-Projekt bald starten

Fast 16 Jahre hat die Freizeitanlage mit Skaterparcours und Sportplatz auf dem Apoldaer Kantplatz nun schon auf dem Buckel. Gleichwohl hat sie bis heute ihre festen Fans vor allem unter Jugendlichen. Rund 30-40 Gleichgesinnte schätzt der 18-Jährige André, kommen regelmäßig hier her, um das Angebot im Zentrum der Stadt zu nutzen.

André war am Dienstag gemeinsam mit seinen Freunden Leon, Gil und Tyärk trotz schlechtem Wetter auf den Kantplatz gekommen, allerdings nicht um Stunts mit dem Rad oder Skateboard zu machen, sondern um den Startschuss für ein neues Vorhaben mitzuerleben. Schon seit Langem tragen nämlich die Jugendlichen an die Streetworker einen großen Wunsch heran, auf dem Kantplatz einen festen, wettersicheren und abschließbaren Lagerplatz zu bekommen.

Des Öfteren Scherben auf der Skaterbahn

Wofür dieser dienen soll, verrät André beim Vororttermin: „In dem Raum wollen wir unsere Utensilien für uns Skater lagern“, erklärt der Apoldaer. Unter anderem geht es den Jugendlichen um das Verstauen von Fallmatten, Schutzpolstern, Spielgeräten, Bällen oder auch Reinigungsmaterialien, wie Besen und Kehrschaufel. Letztere leihen sich die Skater regelmäßig im benachbarten Autohaus aus, weil die Skaterbahn immer mal wieder mit Müll oder Glasbruch unbenutzbar gemacht wird. „Wir halten die Anlage regelmäßig sauber, weil wir gefahrlos unser Runden drehen wollen. Dass mit den zerschlagen Flaschen sind leider andere“, erklären die vier Jungs.

Aus diesem Grund reifte seit einiger Zeit die Idee auf dem Kantplatz einen Baucontainer aufzustellen, der all diese Dinge unterbringt. „Wir haben uns mit unserem Arbeitgeber besprochen und die Möglichkeit gefunden auf dem benachbarten Diakonie-Grundstück einen solchen Container aufzustellen“, erklärt das Streetworker-Team Sandra Stegemann und Markus Fischer von der Diakonie. Auch habe man bereits eine Container in Naumburg ausfindig machen können, der inklusive Transport nach Apolda rund 2100 Euro kosten soll. Gleichzeitig läuft bereits ein Antrag bei der Stadt, die Aktion finanziell oder bautechnisch zu unterstützen.

Container mit Fundament und Pflasterweg

Unter anderem muss der rund zwei Mal drei Meter große Container ein entsprechendes Fundament bekommen. Zudem soll ein gepflasterter Weg über die Grünfläche den Zugang zum neuen Lagerraum gewährleisten. „Wir haben bereits Kontakt mit dem Kommunalservice aufgenommen, ob und wie man uns bei der Umsetzung helfen kann“, sagt Markus Fischer. Insgesamt schätz der Streetworker könnten rund drei bis viertausend Euro Kosten anfallen.

Diesem Ziel ist man nun seit Dienstag ein großes Stück näher gekommen. Unter anderem übergab Bundestagsabgeordneter Ralph Lenkert (Die Linke) 600 Euro für das Projekt. Das Geld stammt vom Verein Die Linke e.V. im Bundestag, der die Diätenerhöhung der Abgeordneten regelmäßig für soziale Projekte spendet.

Gleiches gilt für die 400 Euro, die am Dienstag von der Alternative 54 im Thüringer Landtag hinzu kamen. Die überreichte Wahlbüro-Mitarbeiter Kevin Reichenbach in Vertretung der linken Landtagsabgeordnete Lena Saniye Güngör, die wegen einer Verletzung lediglich per Videobotschaft dem Projekt alles gute wünschen konnte.