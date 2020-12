Apolda: Heiligabend wird vor der Kirche gefeiert

Roberto Bergmann legte gestern am Riesen-Schwippbogen vor der Lutherkirche noch einmal letzte Hand an. Auf dem Platz vor der Kirche soll am 24. Dezember, ab 16 Uhr, ein Gottesdienst zu Heiligabend stattfinden. Dafür wird vor dem Haus eine Bühne aufgebaut und auch das Krippenspiel der Kinder gezeigt. Der Melanchthonplatz soll dabei als Zuschauerraum dienen, so dass die Menschen genügend Abstand halten können. Zudem wird es ab 22 Uhr eine Christnachtsfeier in der Kirche geben.