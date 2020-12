Apolda: Rotary unterstützt Bedürftige und Gastronomie

Mit einer kreativen Aktion unterstützt der Rotary-Club Apolda – Weimarer Land derzeit lokale Gaststätten und Bedürftige gleichermaßen in Zeiten von Corona. Gerade mit Blick auf die schwere Lage der Restaurantbetreiber und der nahenden Weihnachtszeit wurde die Idee entwickelt, in den Restaurants Gutscheine zu erwerben und diese unter Bedürftige der Tafel zu verteilen.

„Wir haben gemeinsam beraten, wie unser Service-Club in diesen Zeiten Hilfestellung leisten kann. Selbst wenn es letztendlich vielleicht nur bei dem sprichwörtlichen Tropfen auf den heißen Stein bleibt, war für uns klar: Untätigkeit kommt nicht in Frage“, so Joachim Homberger, der amtierende Präsident des Clubs.

Mit der Gutschein-Aktion soll nun gleich doppelt Menschen unter die Arme gegriffen werden. So konnte der Rotary-Club am vergangenen Freitag jeweils vier 50-Euro-Gutscheine aus sechs Restaurants im Wert von insgesamt 1200 Euro an die Tafel übergeben. Die Gutscheine können entweder gleich in den Restaurants eingelöst werden, indem dort Essen außer Haus bestellt wird, oder erst im nächsten Jahr, wenn sich die Situation hoffentlich wieder normalisiert hat.

Von der Idee begeistert waren auch die Gastronomen Sabine Gottschalk und Jörg Peterseim, die für die Aktion einen weiteren Gutschein aus eigener Tasche für die Aktion dazulegten. Rotary-Präsident Joachim Homberg hofft, dass dieses Beispiel Schule macht und sich weitere Menschen finden, Gutscheine zu erwerben, die entweder für einen guten Zwecks gespendet oder später selbst eingelöst werden können. „Es ist wichtig jetzt Zusammenhalt zu zeigen und jene zu unterstützen, die besondere Hilfe brauchen“, so Homberger.