Nach rund zwei Stunden, die die Stadträte gestern bei ihrer letzten Sitzung im Jahr tagten, wurde der Apoldaer Haushalt für das Jahr 2021 beschlossen. Für das Papier stimmten nach zahlreichen Redebeiträgen der einzelnen Fraktionen 24 Stadträte mit ja, vier Stadträte der AFD stimmten gegen das Papier, einer enthielt sich.

Zuvor wurden über mehrere Änderungsanträge zur Haushaltssatzung abgestimmt. So wurden auf Antrag der Allianz für Apolda (CDU/FDP/FWW) ein städtischer Anteil in Höhe von 30.000 Euro für die Sanierung des Kindergartens Nordknirpse im Haushalt eingestellt, der Dank eines Zuschusses durch den Landkreis von 270.000 Euro Förderung für die bauliche Maßnahmen am Kindergarten Nordknirpse nun zur Verfügung steht.

Weniger Zustimmung, aber dennoch mit 16 Ja-Stimmen, gegen 11-Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurde auch über einen zweiten Änderungsantrag der Allianz für Apolda abgestimmt. Dabei ging es um das seit langen in den Fraktionen kontrovers diskutierte Projekt Naturblüte.

Das stand gleich zu Beginn der Ratssitzung als Aussprache über die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses „Naturblüte 2.0“ auf der Tagesordnung. Dabei stellte Max Reschke von der Fraktion rot/rot/grün klar, dass die Aufwertung der Ringpromenade ein lohnenden Projekt sei. Allein die sogenannte A-Brücke störe nicht nur in der Landschaft, sondern weise ebenfalls sehr dünne Vorteile auf. So mache es für Reschke keinen Sinn eine Brücke zu bauen, die den Blick auf Apolda ziehen soll, wenn dort aber die Sicht durch Bäume versperrt ist.

Zudem wurde nicht nur von Reschke als Kritiker des über 500.000 Euro teuren Projektes die fehlende Barrierefreiheit bemängelt. Ebenfalls sieht er in der Brücke keinen besonderen Reiz, zumal sich Ausgaben in einer solchen Höhe und in Zeiten von Steuerausfällen wegen Corona nicht rechtfertigen lassen.

In dieses Horn stieß im Anschluss nicht nur Max-Otto Strobel, sondern auch Gudrun Kittel und ihr Parteikollege Michael Schade. Beide blicken nicht nur kritisch auf die Baukosten und sprechen von Steuerverschwendung, sondern weisen auch auf die Folgekosten, etwa Winterdienst oder den Erhalt des Bauwerkes hin. Zudem bemängelt Schade die fehlende Beschlusstreue gegenüber des Stadtrates, der über die Information einer detaillierten Kostenaufstellung und Bauablauf im Mai abgestimmt hatte.

Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand und Hannes Raebel verteidigten in ihrer Rede das Projekt als einen wichtigen Beitrag nicht nur für den Außenstandort der Buga21, sondern auch als touristische Weiterentwicklung der Region.

Abzuwarten bleibt nun die heutige Abstimmung des Kreistages über das Projekt „Naturblüte 2.0“. Immerhin soll der Landkreis 200.000 dazu beisteuern.