Apolda: Weitere Schule ist von Corona betroffen

Die Anzahl der am Gymnasium mit Corona-Infizierten, die sich bereits in Quarantäne befinden, stieg am Donnerstag um vier weitere Betroffene. Derweil gibt es einen weiteren Fall an einer Apoldaer Schule. Wie das Landratsamt mitteilt, wurde auch an der Pestalozzischule ein Schüler positiv auf das Virus getestet. Insgesamt 14 Schüler und acht Lehrer müssen deshalb bis 4. Dezember in Quarantäne. Wie sich das auf den Schulbetrieb auswirkt und ob dieser überhaupt weiter gehen kann, stand am Donnerstag noch nicht fest.

Indes erhöht sich die Anzahl Neuinfizierter im Kreis mit Stand Donnerstag 16 Uhr um 18 Fälle auf nun 72 in den letzten sieben Tagen. Dadurch steigt der Inzidenzwert auf 87,8. 510 (+50) Menschen befinden sich in Quarantäne.