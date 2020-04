Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apoldaer Biersommer und Bodypainting Contest abgesagt

“Coronabedingt abgesagt“ heißt es seit Dienstag auch im Falle des diesjährigen Apoldaer Biersommers und dem in diesem Rahmen ausgerichteten Apoldaer Bodypainting Contest. „Wir bedauern sehr, dass unser alljährlicher Biersommer nicht stattfinden kann“, hieß es in einer Mitteilung der Vereinsbrauerei Apolda. Unter den derzeitigen Umständen sei es nicht möglich, die Veranstaltung vorzubereiten und stattfinden zu lassen. „Wir kommen im nächsten Jahr umso besser zurück“, so der Wortlaut. Der Biersommer findet laut Veranstalter seit 2002 statt. Der Apoldaer Bodypainting Contest hätte wiederum seine sechste Auflage erlebt.