Apoldaer Buga-Projekt bekommt keinen Kreis-Zuschuss

Der Haushalt des kommenden Jahres fürs Weimarer Land stand am Donnerstagabend im Mittelpunkt der Kreistagssitzung in Apoldas Stadthalle.

In Sachen Haushaltsplanung liefert das Weimarer Land pünktlich wie ein Uhrwerk. Wie in den Vorjahren verabschiedete der Kreistag am letzten Donnerstag im November den Etat fürs kommende Jahr. „Das Krisenjahr ist eine gute Bestätigung dafür, warum es so wichtiger ist, frühzeitig den Haushaltsbeschluss zu fassen. Trotz Corona hatten wir zu jedem Zeitpunkt große Planungs- und Handlungssicherheit“, betonte Landrätin Christiane Schmidt-Rose (CDU).