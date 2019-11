Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apoldaer Firma ausgezeichnet

„Der Stellenwert der Erstausbildung in Unternehmen ist infolge der demografischen Entwicklung und des aktuellen Fachkräftebedarfs weiter gestiegen“, unterstreicht IHK-Geschäftsstellenleiter Markus Heyn. Vor diesem Hintergrund verleihen die Industrie- und Handelskammer und die Agentur für Arbeit jährlich die Auszeichnung „Hervorragender Ausbildungsbetrieb“.

Im Rahmen der diesjährigen Bestenehrung wurden am Montag aus dem Kreis Weimarer Land die Bernhard Gotzeina & Co. GmbH aus Apolda und die Layertec GmbH aus Mellingen ausgezeichnet. Diese setzen sich seit Jahren überdurchschnittlich für die Berufsausbildung ein, bieten sehr gute Lehr- und Lernbedingungen und deren Absolventen erzielen gute und sehr gute Prüfungsergebnisse. Die Bernhard Gotzeina & Co. GmbH hat momentan 5 Azubis, die als Zerspanungsme-chaniker und als Fachkraft für Metalltechnik ausgebildet werden.