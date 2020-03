Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apoldaer Landrätin zu Corona-Risiko

Landrätin Christiane Schmidt-Rose hat gestern zwei Allgemeinverfügungen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit erlassen, die vorerst bis 19. April 2020 gültig sind. Sie schließt damit die Lücke zwischen Jena und Weimar, die bereits gestern ihre Allgemeinverfügungen erlassen haben.

Zum einen wird verfügt, dass es im gesamten Kreisgebiet des Weimarer Landes untersagt ist, Veranstaltungen, Vergnügungen, Aufzüge und sonstige Ansammlungen mit einer Anzahl von über 500 Teilnehmern durchzuführen oder daran teilzunehmen. Dies bezieht sich sowohl auf solche unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen. Betroffen seien insbesondere Tanz- und Sportveranstaltungen, Messen und Ausstellungen.

Zudem ordnet die zweite Allgemeinverfügung an, dass Einwohnerinnen und Einwohner des Weimarer Landes, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert-Koch-Institutes aufgehalten haben, sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr aus dem Risikogebiet ausschließlich in ihrer Wohnung bzw. auf ausschließlich von ihnen selbst genutzten Bereichen ihres Wohngrundstückes aufhalten sollen. Die Risikogebiete sind unter www.rki.de/covid-19-risikogebiete tagesaktuell abrufbar.

Diese Personen sind verpflichtet, sich unverzüglich telefonisch im Gesundheitsamt des Weimarer Landes zu melden und die Umstände des Aufenthalts im Risikogebiet (Datum, Ort, Kontakte) mitzuteilen. Ferner sollten sie den direkten Kontakt mit anderen Personen einstellen. Der Kontakt mit in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen sowie zur Pflege und Versorgung tätigen Personen ist auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren. Die Personen dürfen keine Mittel des öffentlichen Personenverkehrs benutzen.

Treten während der 14-tägigen Sicherheitsmaßnahmen Erkältungssymptome auf, wie trockener Husten, Fieber, Schnupfen, Abgeschlagenheit, Atemprobleme, sind sie verpflichtet, unverzüglich telefonisch den Hausarzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 zu kontaktieren.

Die Allgemeinverfügungen werden öffentlich ausgehangen und auf der Internetseite des Kreises Weimarer Land und im Landratsamt veröffentlicht.