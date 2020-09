Fester Bestandteil des Apolda European Design Award sind auch immer die Modenächte in Apolda. Hier 2019 auf dem Markt.

Die Stadt Apolda soll sich auch in den kommenden Jahren finanziell am Apolda European Design Award beteiligen. Das beschlossen die Stadträte so. Der Preis wird 2023 das nächste Mal vergeben.