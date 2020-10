Der neue CDU-Ortsvorstand der CDU informierte sich unlängst im Hotel am Schloß über die Ergebnisse der jüngsten Investitionen. Dabei gab Hotelchefin Peggy Lindner den Gästen bei einem Rundgang durchs Haus exklusiv Erläuterungen zu den erfolgten Modernisierungsmaßnahmen.

Zudem wurden die Christdemokraten auch in Bereich geführt, die sonst im Hintergrund genutzt werden – etwa die Schulungsräume.

Der neue CDU-Ortsvorsitzende Hannes Raebel verwies jetzt darauf, dass über eine halbe Millionen Euro in technische Anlagen, insbesondere aber in die Modernisierung des Restaurants sowie des Empfangsbereichs geflossen sind. – Das tue dem Hotel insgesamt sehr gut, bringe eine spürbare Aufwertung mit sich, sagt Raebel. Deshalb auch stehe die CDU Apolda nach wie vor hinter dem Hotel am Schloß. – Zumal die Stadt Immobilieneigentümerin und an der Betreibergesellschaft beteiligt sei. Die jüngsten Investitionen seien jedenfalls ein guter Auftakt, perspektivisch müsse es weitere geben. Dass es so ein Vier-Sterne-Haus in der Apoldaer Innenstadt gibt, sollte das Interesse aller sein, findet Hannes Raebel.