Applaus oder Schweigen

Der Vorsitzenden Elke Meinhardt sei gedankt, dass bei der Aufzählung der schier unzählbaren Förderer und Freunde des Thüringer Weinbauvereins auch diese Zeitung ihre Erwähnung fand. Dass nun gerade in der Reihe der jeweils im Saal stimmungsvoll beklatschten Weinfreunde auch mein Name genannt wurde, ließ mir dann aber doch die Schamesröte ins Gesicht steigen. Aufmerksame Leser wissen, dass ich Anfang November still und leise mein Einjähriges in der Lokalredaktion feierte und meine Kollegen freilich das größere Verdienst haben.

Völlig gegensätzliche Bauchgefühle liefert hingegen das neuerliche Auftreten „unseres“ Mannes für Erfurt. Schickte er sich vor der Wahl noch an, Facebook keinen Tag links liegen zu lassen. Nun ist es still geworden. Und am Rande einer Veranstaltung, ich führte gerade Smalltalk, stellte er sich dazu und übernahm einfach meinen Gesprächspartner. Komischerweise ohne jede Begrüßung, wo doch der Lokalreporter sonst immer zielgerichtet aufgesucht wurde . . .

Nur Gott – oder vielleicht auch sein Landeschef – weiß, wie der Wahltag solch Umfall in einem Politiker hervorrufen kann.