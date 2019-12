Auch Senioren in Apolda „zocken“ und halten sich dabei fit

Während manche Omas gerne im Hühnerstall Motorrad fahren, hat sich Wilma Mangold an diesem Montag wieder auf ihr Moped gesetzt. Ihr Ziel? Das Schloss in Karlsruhe. Die Mission, Baustellen und anderen Fahrzeugen auf der Straße ausweichen und dabei nicht zu vergessen, wohin sie eigentlich wollte und dann die richtige Abbiegung zu nehmen.

Nein, es ist natürlich kein echtes Moped auf dem die Seniorin da sitzt, sondern das fährt lediglich als Projektion an der Wand. Steuern tut sie es mit ihrem Körper, den sie zum Lenken nach rechts oder nach links lehnt. Dabei sitzt sie auf einem Stuhl und wird stets von einem wachsamen Auge überwacht – einer Kamera, die mit der so genannten MemoreBox verbunden ist. Das ist eine in der Entwicklung befindliche Spielekonsole, die im Alter fit halten soll und die die Barmer Thüringen gerade in fünf Einrichtungen des Freistaates testet – auch im DRK Seniorenheim Apolda-Nord.

Neben der so genannten „Sonntagsfahrt“ können die Senioren auch Kegeln, mit dem Fahrrad Briefe ausfahren, Tanzen oder Tischtennis spielen – was wahlweise auch zu zweit geht – oder Singen. Dann achten aber die Pfleger sowie Ergotherapeutin Isabel Heinicke darauf, dass jeder mitmacht.

„Wir waren am Anfang schon skeptisch und auch die Bewohner“, erklärt Isabel Heinicke. Seit August ist ein Exemplar der MemoreBox, die von dem Start-up-Unternehmen RetroBrain R&D kommt, im Pflegeheim. Doch nach typischen Frustrationsmomenten, wenn ein Spiel nicht so möchte, wie es soll, seien alle sehr schnell damit warm geworden.

Fünf Heimbewohner zählen zu den festen Mitspielern, die sich immer dreimal pro Woche zum „Zocken“ treffen und es teilweise nicht mehr abwarten können. „Wir werfen die Konsole dann auch schon mal am Samstag auf Wunsch an“, erklärt Isabel Heinicke.

Wilma Mangold steuert die Konsole mit Armgesten bequem aus dem Sitzen heraus. Die Steuerung der MemoreBox funktioniert aber auch im Stehen. Foto: Martin Kappel

Per überdimensionalem QR-Code melden sich die Bewohner an und steuern mit Handzeichen, welche Spiele sie an diesem Tag spielen wollen. Das System in der Box erkennt, wie gut sich die Senioren per Hand- und Körperbewegungen schlagen und passt den Schwierigkeitsgrad entsprechend an. So tauchen bei steigender Punktezahl nach jedem Briefeaustragen künftig etwa mehr Kästen rechts und links auf, die per Handzeig gefüllt werden müssen. Die persönlichen Ergebnisse, also wie sich Fitness und Koordination der Fünf beim Pilot-Projekt entwickeln, wird am Ende von der Barmer ausgewertet.

Doch schon jetzt lässt sich sagen, dass die Effekte der MemoreBox vielversprechend sind. „Wir haben gemerkt, dass der Spieletag für gute Laune sorgt und dass hier die Bewohner verschiedener Heimbereiche pünktlich und von alleine zusammenkommen und Kontakte knüpfen. Wenn einer mal einen Fehler macht, dann lachen alle gemeinsam drüber. Falsche Scham haben sie alle abgelegt“, freut sich Isabel Heinicke.

Einer der Versuchsteilnehmer sei am Anfang verschlossen gewesen. „Mittlerweile spricht er mit den anderen und singt sogar in der Gruppe mit“, so Isabel Heinicke.

Die Spielekonsole MemoreBox für Senioren. Foto: Martin Kappel

Da sich die positiven Wirkungen schon jetzt deutlich abzeichnen, hofft Axel Frankenhäuser vom DRK-Kreisverband Apolda, dass die MemoreBox auch nach dem kostenlosen Testjahr in der Einrichtung bestehen bleibt. Bisherige wissenschaftliche Begleitungen der Studie hätten gezeigt, dass die Stand- und Gangsicherheit der Teilnehmer gestärkt wird.

Auch Motorik-, Ausdauer und Koordinationsfähigkeiten verbesserten sich und durch die gemeinsamen Aktivitäten können die sozialen Bindungen und die Kommunikation untereinander gefördert werden, so Steffen Pallaske, Regionalgeschäftsführer der Barmer im Weimarer Land.