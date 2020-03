Aufruf zur gegenseitigen Hilfe und Rücksichtnahme

IDie aktuellen Ereignisse und Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus stellen für viele Menschen noch immer eine unwirkliche Situation dar. Die Meldungen überschlagen sich regelrecht. Fast täglich gibt es neue Verfügungen, Anordnungen und Ankündigungen von den Behörden über die die Medien berichten. Daraus resultieren immer weitreichendere Konsequenzen für das tägliche Leben.

Erst am Freitag waren aus diesem Grund in der Landgemeinde Mitarbeiter des Bauhofes in den Ortschaften unterwegs, um in den Schaukästen die neueste Verfügung des Landkreises, die seit Donnerstag 24 Uhr gilt, auszuhängen. Darunter auch Mario Becker, der am Morgen unter anderem in Oßmannstedt und Ulrichshalben anzutreffen war.

„Das Schwierigste ist, die ganzen Blätter ordentlich und lesbar auszuhängen.", kommentiert er seine Arbeit. Darauf sind die weiteren Maßnahmen, die im Kampf gegen die Pandemie angeordnet werden, wie die Schließung von Cafés, Kneipen, Hotelbetrieben oder auch Friseursalons.

Währenddessen trifft Becker regelmäßig bei seiner Tour auf Bürger, die nach Neuigkeiten fragen. Besonders die älteren unter ihnen, treibt eine gewisse Sorge um. Deshalb wenden sich nun Katrin Wörpel als neue Bürgermeisterin und Anita Diener als ihre Beigeordnete mit einem gemeinsam verfassten Schreiben an alle Menschen in der Landgemeinde.

Ihr Aufruf: Bewahren sie Ruhe! Gleichzeitig bitten Diener und Wörpel in dem Schreiben um Solidarität untereinander. Unter Beachtung des Schutzes der eigenen Gesundheit, dürfen jetzt besonders die Menschen nicht aus dem Blick geraten, die als Risikogruppe eingestuft sind.

Deshalb, so der Appell, schauen Sie nach Nachbarn, älteren Menschen, Alleinstehenden, die auf Hilfe angewiesen sind. Gleichzeitig bietet die Gemeindeverwaltung an bei Fragen oder Problemen zu helfen, ob per Email oder Telefon.