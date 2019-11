Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auftakt für die fünfte Jahreszeit

Die Karnevalisten in Stadt und Land stehen längst in den Startlöchern, wenn am Montag die fünfte Jahreszeit beginnt. Ab 10 Uhr lädt der Faschingsregionalverein (FRA) alle Narren auf den Apoldaer Markt zur zünftigen Session-Eröffnung. Dort wird pünktlich um 11.11 Uhr die närrische Zeit eingeläutet. Traditionell übergeben Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand und Landrätin Christiane Schmidt-Rose auch wieder ihre Amtschlüssel an das Narrenvolk. Im Anschluss bittet der Apoldaer Faschingsclub (AFC) alle Feierlaunigen noch zu einem Umtrunk in die Stadthalle.