Martina Natschke (links) eröffnete am Sonntagnachmittag den diesjährigen Lebendigen Adventskalender in Apolda. Eine junge Besucherin des Apoldaer Lichterfestes half dabei, die Spendendose zu füllen.

Auftakt für Lebendigen Adventskalender in Apolda

Der Anfang ist gemacht, die erste Spendendose schon gut gefüllt. Auch einige Scheine seien hineingesteckt worden, freute sich Martina Natschke vom Diakoniewerk Apolda und dankte den Besuchern des Apoldaer Lichterfestes am Sonntag. Zuvor hatte sie das erste Türchen des Lebendigen Adventskalenders geöffnet.

In diesem Jahr läuft die Aktion zugunsten des Nothilfefonds des Kirchenkreises Apolda-Buttstädt. Dieser liefert unbürokratisch Hilfe, wenn Menschen etwa nach Bränden oder Fällen häuslicher Gewalt in Not geraten sind und keine Mittel zur Verfügung haben.

Am Montag geht das zweite Türchen um 16.30 Uhr bei der IBA Thüringen im Eiermannbau auf.