Aus der Region um Apolda für Kinder in Not aus aller Welt

Mit am Ende rund 170 Paketen aus der Region um Apolda sind die Sabine und Uwe Frenkel (Foto), die Helfer der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ am Ende ins Lager nach Erfurt gefahren. Dort kamen aus dem restlichen Weimarer Land sowie Weimar und der Region um Erfurt und Sömmerda am Ende knapp 2000 Päckchen für Kinder in Not zusammen zusammen. Am Montag gingen die Gaben via Spedition auf die Reise in die Zielländer. Im Vergleich zum 2019 wurden in Thüringen etwa zehn Prozent mehr Pakete gepackt.