Als sich am 14. November 1994 der Bad Sulzaer Weinbauverein gründete, war dies reiner Pragmatismus. Ziel war es damals den Weinbau in der Region zu fördern, die Kur- und Weinstadt zu bewerben und die Stadtweinberge nach jahrelanger Brache wieder zu reaktivieren. Eine zuvor bestandene Interessengemeinschaft Weinbau unter der Leitung von Waldfried Graf hatte zu alle dem nicht die nötigen rechtlichen Grundlagen, beispielsweise in der Beantragung von Fördermitteln. Deshalb bekam eine vom Weinbau vollkommen ahnungslose Johanna Müller im Rahmen einer ABM-Stelle die Aufgabe einen solchen Verein aus dem Boden zu stampfen. Die gelernte Erzieherin konnte damals gar nicht abschätzen, was dies für das Ansehen der Region, den Weinbau und letztenendlich auch für ihre Person bedeutete. In zahllosen Stunden hat sie sich das Wissen rund um den Wein angeeignet. Geholfen hat dabei Winzer Andreas Clauß. Zudem mussten viele Gespräche geführt und Mitstreiter gefunden werden. Am Ende waren es 27 Namen, die auf der Gründungsurkunde standen. Heute ist aus dieser einstigen Zweckgemeinschaft eine richtige Weinfamilie geworden mit einem ausgeprägten Gemeinschaftssinn und innigen Freundschaften. 143 Mitglieder zählt diese inzwischen, erklärt Elke Meinhardt, die 2015 die Zügel als Vereinsvorsitzende von Johanna Müller übernommen hatte. Seit Jahren freut sich der Verein über einen stetigen Zuwachs vor allem auch an jungen Mitgliedern. Und das ist gut so. Schließlich ist der Verein aus der Kur- und Weinstadt und aus der Region nicht mehr wegzudenken. Nicht nur die Stadtweinberge erstrahlen längst wieder in alter Pracht, auch die öffentlichen Rabatten, beispielsweise um das Weintor oder vor dem historischen Inhalatorium, werden von den Mitgliedern gehegt und gepflegt. Unlängst kamen im Kurpark sogar alte Apfelbäume in die Erde, die die Verbindung zur Partnerstadt Bad Camberg herstellt. Denn im Mittelhessischen steht nicht nur der Rebsaft hoch im Kurs, sondern auch der beliebte Äppelwoi. Immer größerer Beliebtheit erfreut sich zudem der Weinfrühling. Als Eigengewächs des Vereins erfreut sich die Veranstaltung jährlich steigenden Besucherzahlen. Diesen Samstag wird das Jubiläum im Conference Center der Toskana Therme in geschlossener Runde mit über 180 Gästen groß gefeiert.