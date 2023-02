Ausstellung noch bis Sonntag zu sehen

Apolda. Studenten der Weimarer Bauhaus-Universität zeigen noch bis zum kommenden Sonntag, was sie über das Leben jüdischer Apoldaer Bewohner vor während und nach der NS-Zeit herausgefunden haben.

Noch bis zum Sonntag, 26. Februar, ist in der Apoldaer Kulturfabrik die Ausstellung „Na weil ich gesucht habe wie ein Blöder – Jüdisches Leben in Apolda“ zu sehen. Für die hatten sich Studenten der Bauhaus-Universität in Zusammenarbeit mit dem Apoldaer Prager-Haus auf die Suche nach Geschichten und Biographien sozialer, religiöser und politischer Verfolgung vor, während und nach der NS-Zeit in und um Apolda gemacht.

„Aus intensiven Recherchen heraus entwickelten wir Strategien, mit welchen an jene, die heute Apoldaer Nachbarn, Kollegen und Freunde sein könnten, erinnert werden kann“, erklärt Kursleiterin Sandra Rücker. So seien Installationen, Objekte, Kurzfilme und kleine Hörspiele entstanden, die unter anderem „die Bedeutung der Erinnerung an jüdisches Leben außerhalb der Shoah stark machen sowie einer breiten Zielgruppe Zugang zur einer schweren Thematik über alltägliche Berührungspunkte bieten“ soll, sagt die Dozentin weiter.

Die Ausstellung ist in der Kulturfabrik, Dr.-Külz-Straße 4 noch Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr sowie für Interessenten und Gruppen auf Nachfrage unter Telefon: 01520/2 92 30 25 zu besichtigen.