Autohäuser halten Werkstattservice aufrecht

Die gute Nachricht vorab: Die meisten Werkstätten in Apolda und im Landkreis halten ihren Betrieb weiterhin ohne größere Einschränkungen aufrecht. Das ist vor allem für diejenigen beruhigend, die auf ihren fahrbaren Untersatz dringend angewiesen sind, sollte der in diesen Tagen Schwierigkeiten machen. Zeitgleich sind aber alle Verkaufsgespräche und das übrige Geschäft in den Autohäusern per Anordnung untersagt oder im großen Maß eingeschränkt.

„Wir helfen auch weiterhin allen, die mit ihrem Fahrzeug zu uns kommen. Für die nächsten drei Samstage haben wir allerdings das Geschäft geschlossen und bieten an diesen Tagen nur einen Notdienst an“, erklärt zum Beispiel Erhard Meißner vom Ford-Autohaus in Darnstedt. Im gesamten Betrieb hat man derweil zahlreiche Maßnahmen getroffen, die die Kunden und das eigene Personal vor einer Ansteckung schützen sollen.

Abstand halten, Desinfektionsmittel und Handschuhe gehören nun zum täglichen Umgang dazu. Während die Werkstatt weiterhin Reparaturen durchführt, wurde – wie in anderen Autohäusern auch – der Verkauf größtenteils auf Eis gelegt. Beratungen via Internet oder per Telefon solle es dennoch für Kunden geben. Neuwagen, die bis jetzt noch angeliefert werden, können auch an die Kunden übergeben werden. Wenngleich sich das auf eine spartanische Schlüsselübergabe beschränkt.

Beim Autohaus Fischer in Apolda verteilt man in diesem Fall einen Gutschein für eine Zweitauslieferung für die Zeit nach der Corona-Krise, zudem halten auch hier die Werkstatt, der Notdienst und der Abschleppservice ihre Dienste aufrecht, sagt Geschäftsleiter Matthias Langer. Ähnlich verhält es sich gleich vis-a-vis bei Opel in der Erfurter Straße. Hier gelten dieselben Bedingungen, wie bei den Kollegen in den anderen Häusern.

„Unsere Kunden reagieren sehr verständnisvoll auf die momentanen Einschränkungen, die für alle nicht einfach sind“, erklärt Tino Unglaube vom Autohaus Matt. Hier habe man wegen der Krise die Belegschaft in zwei Teams eingeteilt, die unabhängig und zeitversetzt von einander arbeiten. Damit will man im Fall einer Ansteckung nicht gleich das gesamte Personal in Quarantäne schicken müssen, erklärt der Geschäftsführer.

Während man bei Matt noch bis Monatsende auf Kurzarbeit verzichten will, wurde beim Autohaus Fischer und Autohaus Meißner derweil bereits auf diese Notmaßnahme eingegangen. Dies betrifft vor allem jene Mitarbeiter, die im Kunden-, Info- oder Verkaufsbereich arbeiten. Großzügig geht man in allen drei Autohäusern derweil mit den Angestellten um, geht es um die Betreuung der Kinder zu Hause.

„Wir sitzen alle in einem Boot“, meint dazu Erhard Meißner, der selbst teilweise im Homeoffice arbeitet und gelegentlich auf die eigenen Enkel aufpasst. Über die Zeit nach der Krise will derzeit noch keiner so richtig nachdenken. So hat Erhard Meißner bei dem Gedanken durchaus ein paar Bauchschmerzen: „Nach der Krise werden die Menschen sicherlich erst einmal anderes im Kopf haben, als sich um ein neues Auto zu kümmern, deshalb rechne ich mehr oder weniger mit einem Einbruch beim Verkauf. Allerdings bin ich auch zuversichtlich, dass wir eine mögliche Talsohle als Team gemeinsam durchstehen“, gibt sich Meißner optimistisch.