Bad Sulza: Kegler schieben nun im neuen Outfit

Ihrer Freude gaben die Kegler der Ersten Herrenmannschaft der SG Medizin Bad Sulza am Wochenende Ausdruck, nachdem Uwe Bischof – „Sport & Mode“ – als Trikotsponsor die neuen Textilien übergeben hatte. Die Männer bilden die Spielgemeinschaft Bad Sulza/Niedertrebra und schieben in der Landesliga. In dieser führten sie in der Saison 2019/2020 die Tabelle an – bis Corona kam. Nun hoffen sie auf die neue Saison, in der sie in der zweithöchsten Spielklasse, die es in Thüringen beim Kegeln gibt, wieder erfolgreich sein möchten.

SG-Präsident Ronny Höss dankte am Samstag dem Sponsor und den Sportlern gleichermaßen fürs Engagement. Dass sich Uwe Bischof trotz der nicht einfachen Corona-Zeiten für die Kegler engagiere, sei anerkennenswert, lobte Höss.