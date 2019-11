Liquid Sound gehört zu den Einzigartigkeiten der Therme in Bad Sulza.

Bad Sulzaer Therme wird 20

Ihren zwanzigsten Geburtstag feiert die Toskana Therme Bad Sulza am 23. November. Über den Tag verteilt findet dazu ein ganz besonderes Programm im Wasser und im Trockenen statt. Bei der Nixentraumzeit lernen Kinder die fabelhafte Welt der Meerjungfrauen, Wassermänner, Nöcks und Nixen mit „waschechten Kostümen“ und passender Bemalung kennen. Und wer einmal mit einem Nixenschwanz schwimmen möchte, kann dies hier ausprobieren. Außerdem wird die Künstlerin Oona Leganovic Jubiläumsaugenblicke in charmant-schemenhafte Aquarelle verwandeln, deren Entstehungsprozess das Publikum live auf dem Projektionsglobus verfolgen kann. Der Apoldaer Mirko Gerwenat wird mit seinen Bodypainterinnen die Babybäuche vorangemeldeter Schwangerer mit farbenfrohen Motiven verzieren. Seinen krönenden Abschluss finden die Festlichkeiten am Abend mit dem Auftritt fantastischer Wasserwesen, die auf ihre Weise zum Thermenjubiläum gratulieren. Als im November 1999 die Toskana Therme erstmals ihre Pforten öffnete, konnte man nur erahnen, wohin die Reise gehen wird. Zwanzig Jahre später ist das Bad ist zu einem echten Publikumsmagneten für Gäste aus Nah und Fern geworden und hat sich zudem als Institution für Entspannung und Kultur etabliert.