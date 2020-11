Bäume in Oßmannstedt sind nicht mehr zu retten

Oßmannstedt. Eine Blutbuche und eine Rotbuche auf dem Friedhof in Oßmannstedt sind nicht mehr zu retten. Sie sollen nun gefällt und ersetzt werden.

Die Tage der imposanten Blutbuche auf dem Friedhof in Oßmannstedt sind nun endgültig gezählt. Denn der stattliche Baum könnte noch im Dezember gefällt werden. Das hatte der Landgemeinderat in seiner letzten Sitzung einstimmig beschlossen und für 12.423 Euro den Auftrag an eine Fachfirma vergeben. Das gleiche Schicksal trifft zudem eine benachbarte Rotbuche, die ebenfalls ihr zeitliches Alter erreicht hat.