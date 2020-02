Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bekenntnis zum Erhalt des Ernstteiches in Ulrichshalben

Seit längerer Zeit macht der Ernstteich in Ulrichshalben nun schon seinem Namen kaum noch Ehre. Denn das Biotop auf dem Areal des einstigen Rittergutes, in dem mittlerweile das Kulturgut seine Spielstätte gefunden hat, liegt auf dem Trockenen. Seit Anfang letzten Jahres bewegt dieser Zustand die Gemüter im Ort. Eine Lösung ist bis jetzt (noch) nicht in Sicht. Denn aktuell wird über Maßnahmen nachgedacht, die dem Gewässer wieder Leben einhauchen könnten. Grundlage dafür sind allerdings umfangreiche Untersuchungen, die dazu stattfinden müssen. Als erste Frage muss geklärt werden, warum der Wasserzufluss versiegt ist. Als eine mögliche Ursache käme ein abgesenkter Grundwasserspiegel infrage, der nach den beiden letzten Rekordsommern auch bei anderen Gewässern für akute Probleme sorgte. Ursächlich könnte allerdings auch eine verschüttete Zuleitung von der speisenden Brunnenstube sein. All das ist im Moment noch nicht bekannt.

Grundsätzlich stehe aber die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt, die sich mittlerweile um das Thema Ernstteich bemüht, hinter der Revitalisierung. Ebenso bekundet das Denkmalamt seinen Willen zum Erhalt des Teiches, der als schützenswertes Bodendenkmal eingestuft ist. Unlängst gab es deshalb eine Begehung vor Ort. Bevor allerdings nun aufschlussgebende und kostenintensive Untersuchungen stattfinden können, will die Unter Naturschutzbehörde gemeinsam mit der Gemeinde ein Ablaufplan ausarbeiten, welche Wege gegangen werden können. So will man im Zuge dessen auch mit Anwohnern ins Gespräch kommen, die die Historie vor Ort besser im Blick haben könnten. All dies soll noch in diesem Jahr stattfinden. Als wichtigste Frage muss geklärt werden, wie eine kontinuierliche Wasserversorgung in Zukunft stattfinden kann. So gut wie sicher ist dabei, dass der Teich auf Dauer nicht nur durch den freien Grundwasserzutritt gespeist werden kann, heißt es aus dem Landratsamt. Bis sich die Planer über geeignete Maßnahmen verständigen, soll der Teich gepflegt und vor einem Zuwuchern bewahrt werden.