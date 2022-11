Bergsulza: Heimatverein lädt ein zum Glühweinfest

Glühweinfest 2019 in Bergsulza.

Der Dorf- und Heimatverein Bergsulza lädt am Wochenende zu einem gemütlichen Beisammensein in den Vereinsgarten ein. Bei kalten Temperaturen hilft Zusammenrücken – oder man hilft mit einem Heißgetränk nach, denn es ist wieder Glühweinfest. Um 15 Uhr geht es am Samstag, den 26. November los. Es gibt frische Crêpes, der Bratwursttempel hat geöffnet und Dampf steigt von der Glühweinhütte auf. Auch hat sich der Weihnachtsmann zu Besuch angemeldet. Eintritt frei.