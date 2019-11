Besondere Ehrung zu Bad Sulzas Musiktagen

Fast drei Jahrzehnte lang war er Stadtratsmitglied in Bad Sulza, lange Zeit auch Beigeordneter – erst an der Seite von Alt-Bürgermeister Johannes Hertwig (CDU), dann für kurze Zeit auch beim neuen Bürgermeister Dirk Schütze (SPD). Gemeint ist Dr. Gerd Starrach (CDU), der vom Stadtoberhaupt am Samstag anlässlich der Veranstaltung „30 Jahre Mauerfall“ am 9. November 1989 doppelt für sein lokalpolitisches Engagement geehrt wurde.

Eingebettet war der feierliche Akt ins Preisträgerkonzert der Bad Sulzaer Musiktage. Neun junge Talente traten vor etwa 300 Gästen im Conference-Center der Toskana-Therme auf. Zum einen wurde Gerd Starrach zum Ehren-Stadtrat ernannt, zum anderen erhielt er die Ehrenmedaille der Stadt Bad Sulza. Schütze dankte ihm sowohl für gesellschaftliches Engagement als auch für die persönliche Unterstützung, von der er nach der Übernahme des Bürgermeisteramtes habe profitieren können. Er sei dankbar, sagte der Ausgezeichnete, dass er die Entwicklung der Stadt habe mitbegleiten dürfen. In Anlehnung an die derzeit mit Blick auf das Ringen um eine Landesregierung oftmals bemühte Formel „Erst das Land, dann die Partei, dann die Person“, riet Starrach seinerseits: „Erst die Landgemeinde, dann die Partei. Lange Pause. Und dann erst die Person!“ In all den Jahren in der Kommunalpolitik habe er viele schöne Momente erlebt, aber ab und an eben auch das Gegenteil. Anlässlich der Ehrung hatte er ausgerechnet, wie viel Zeit allein er in seinem Leben für die Kommunalpolitik aufgewendet habe – schätzungsweise um die 3120 Stunden, was etwa 400 Arbeitstagen entspreche. Dass seine Ehefrau das stets mitgetragen habe, dafür bedankte er sich. Seiner Rede im Conference-Center stellte Schütze ein Zitat von Alt-Kanzler Willy Brandt voran, der einst sagte: „Nichts kommt von selbst, und wenig ist von Dauer…“ Auch die Bad Sulzaer hätten sich damals aufgemacht in eine neue Zeit. Dass diese rund ein Jahr nach dem Mauerfall auch einen Freundschaftsvertrag mit der Partnergemeinde Bad Camberg mit sich bringen würde, habe niemand ahnen können. Umso erfreulicher sei es, dass diese Verbindung bis heute Bestand habe. Dieses nicht allein auf offizieller Ebene, sondern auch dank der Feuerwehr oder der SG Medizin, die die Kontakte aktiv pflegen, lobte Schütze. Bad Cambergs Bürgermeister Jens-Peter Vogel flocht persönlich Erinnerungen aus Jugendtagen ein, als er die DDR besuchte, den von der Braunkohle grauen Schnee sah und die spartanischen Auslagen in den Geschäften. Dass seine Großeltern – er wuchs im Kreis Lüchow-Dannenberg grenznah auf – früher noch per Elbfähre übersetzen konnten, an solche Erzählungen denke er. Damals sei das selbstverständlich gewesen, viele Jahre dann eben nicht mehr – bis zum Mauerfall, der zusammenführte, was zusammengehöre. Im Jahr, als man den Vertrag unterschrieb, wurden auch die Bad Sulzaer Musiktage aus der Taufe gehoben. Schütze sprach vom „Pflänzchen“, das sich gut entwickelt habe. Vize-Landrätin Jacqueline Schwikal sagte, dass seither etwa 3500 Teilnehmer gezählt und um die 1000 Preisträger geehrt wurden, was Anerkennung und Motivation bedeute. Sie dankte Kreismusikreferentin Viola-Bianka Kießling für ihr Engagement und zudem allen, die dazu beitragen, dass die Musiktage immer wieder durchgeführt werden können.