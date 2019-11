Bessere Verkehrslenkung bei Clueso-Konzert

Vor wenigen Tagen wartete die Apoldaer Stadtentwicklungsgesellschaft (Aseg) mit der Nachricht auf, dass Cluseo am 22. August nächsten Jahres in der Herressener Promenade beim 3. Apoldaer Musiksommer auftreten wird. Der Kartenvorverkauf läuft bereits und auch bei der städtischen Tochter haben die organisatorischen Planungen eingesetzt.

Dabei will man nach Auskunft von Aseg-Geschäftsführer Stefan Zimmermann von den Erfahrungen der vorangegangenen Konzertwochenenden 2019 und 2018 profitieren. So soll der Besucherverkehr noch stärker gelenkt werden, damit die ausgewiesenen Parkplätze von den auswärtigen Besuchern besser gefunden und damit eben auch genutzt werden. Der zeitraubende Suchverkehr soll so eingeschränkt werden. Insbesondere in diesem Jahr gab es da noch Luft nach oben, lehrt die Erfahrung mit Blick auf den Zusatzparkplatz am Krankenhaus. Um die Lenkungswirkung zu erhöhen, ist nicht ausgeschlossen, dass bestimmte innerstädtische Bereiche weiträumiger abgeriegelt werden.

Die Brücke über den Herressener Bach, die den Besuchern den rückwärtigen Zugang zum Festgelände erleichterte, wird wieder durch das Technische Hilfswerk in Zusammenarbeit mit dem Kommunalservice errichtet, sagte Stefan Zimmermann.

Noch eine Schippe draufgelegt werden soll 2020 bei der Ausleuchtung der Fußwege. Die waren im August nach Ende des Konzerts teils völlig im Dunklen gelegen.