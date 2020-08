Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bevölkerungszahl in Apolda steigt

Die Bevölkerungszahl in der Stadt Apolda wächst. Das geht aus der Statistik für Vorjahr hervor. Lebten in Apolda 2018 insgesamt 22.376 Personen, weist die Analyse zum Stichtag 31. Dezember 2019 eine Zahl von 22.556 Bürgern aus. Allerdings wurde der Vergleichswert – 2015 lebten 22.718 Personen in der Stadt – noch nicht wieder erreicht. Von 2017 auf 2018 war die Bevölkerungszahl noch gesunken – von damals 22.532 auf 22.376 Einwohner. Nun also geht es wieder aufwärts.

