Haushaltszahlen sind auch Interpretationsfrage. Kölledas Bürgermeister Lutz Riedel (SPD) zum Beispiel sieht die zum Jahresende 2019 zu Buche stehenden 2,1 Millionen städtische Schulden nicht als „drückende“ Last.

„Setzt man die Summe zur Einwohnerzahl ins Verhältnis, dann kommen rund 315 Euro pro Kopf raus. Das ist eigentlich ein sehr guter Wert“, sagt Riedel. Andere Städte und Gemeinden im Freistaat würden sich freuen, wenn sie „nur“ diese Belastung vorweisen könnten.

Zum Jahresende wird der Austritt vollzogen

„Stimmt schon. Das ist weniger als die Hälfte des Landesdurchschnitts“, bestätigt der VG-Vorsitzende Sebastian Goldhorn. Beiden ist es wichtig, zu unterstreichen, dass an den jetzt notwendigen Investitionen in die Schaffung zweier voneinander unabhängiger Verwaltungen – zum Jahresende wird der Austritt der Stadt Kölleda aus der Verwaltungsgemeinschaft vollzogen – auch unter den Bedingungen eines Haushaltssicherungskonzepts kein Weg vorbei geht. Und dass sie Stadt und VG gemeinsam tragen. Als Investition in die Zukunft.

Eine ausdrückliche Ablehnung der zur Unterstützung beantragten Landesförderung gebe es zwar nicht, die Hoffnung darauf sei allerdings gesunken. Umgesetzt werden müsse das Vorhaben aber. „Wir gehen in Vorleistung“, betont Riedel, „und wir machen das zusammen!“ Die Ausschreibungen laufen derzeit. Fast parallel zum Stadtrat und in identischer Weise hat auch die Gemeinschaftsversammlung der VG (am 30. September) mit ihrem Haushaltsbeschluss grünes Licht für das Vorhaben gegeben.

Goldhorn bebildert den Unterschied zu den üblichen Ausgaben. „Wir investieren in Bits und Bytes, nicht in Steine“, sagt er. Da werde es schwierig, den Bürgerinnen und Bürgern den Mehrwert zu vermitteln. „Bei Investitionen wollen sie etwas sehen, etwas spüren. Das werden sie in diesem Fall auch, vielleicht nicht gleich, aber nächstes Jahr“, so der VG-Chef.

Dann sollten Online-Bezahlmöglichkeiten eingerichtet und auch andere Verwaltungswege digital zu gehen sein. Erstes sicht- und greifbares Resultat sollen aber digitale Schautafeln sein. Diese werden vor den Rathäusern von Kölleda und Rastenberg, aber auch in den kleineren VG-Mitgliedsgemeinden aufgestellt. Dort muss noch die Standortfrage geklärt werden. Wahrscheinlich, schätzt Goldhorn, würde das in Ostramondra, Großneuhausen und Kleinneuhausen im Umfeld der Dorfgemeinschafts-/Bürgerhäuser erfolgen.

Mitvertrag mit der Stadtverwaltung ist unterzeichnet

Auch die räumliche Trennung von VG-Sitz und Stadtverwaltung in Kölleda ist vorbereitet. Die Verwaltungsgemeinschaft, die weiterhin in Kölleda und Rastenberg präsent sein wird, zieht in der Pfefferminzstadt ins Haus Markt 24 ein. Der Mietvertrag mit der Stadt ist unterzeichnet, im Haus sind Handwerker zugange. Es wird vorgerichtet. Das Rathaus wird alleiniger Verwaltungssitz der Stadt.