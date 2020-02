Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blaulichteinsatz wegen eines daumendicken Bäumchens

Ehrenamtlich setzten sie ihr Leben ein, um zu Retten oder Gefahren abzuwenden. Was die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Niederroßla und Mattstedt am Sonntag erlebten mussten, wirft die Frage nach einer Verhältnismäßigkeit von Notrufen auf. Was war passiert?

Als am vergangenen Sonntag Sturmtief Yulia über Thüringen hinweg zog, sorgte es vielerorts für Einsätze von Rettungskräfte. Auch auf der Verbindungsstraße zwischen Niederroßla und Zottelstedt gab es einen solchen sturmbedingten Einsatz. Es war 12.58 Uhr als die Alarmierung bei den Kameraden einging. Darin war die Rede von einem umgestürzten Baum, der quer über der Fahrbahn lag. Beim Eintreffen vor Ort gab es dann bei den Kameraden leichte Verwunderung. Denn das Bild was sich Ihnen dort bot, erforderte alles andere als einen Blaulichteinsatz mit 18 Feuerwehrleuten. Der vermeintliche Baum erwies sich schließlich als zartes Bäumchen: Daumendick – konnte die Technik zur Beseitigung getrost im Fahrzeug bleiben.

Bei den Kameraden sorgte der Einsatz aber nicht etwa für Frust, sondern vielmehr für Erheiterung, wenngleich das Wort Notrufmissbrauch wegen einer augenscheinlichen Unverhältnismäßigkeit zur Sprache kam. Schließlich hätte der Anrufer die Gefahr mutmaßlich ohne größere Anstrengung eigenhändig beseitigen können. Aber wie kam es genau zu der Alarmierung? Eingegangen ist der Notruf nicht in der Rettungsleitstelle des Weimarer Landes in Apolda, sondern in der Landeseinsatzzentrale der Polizei in Erfurt über die Einwahl 110. Von dort meldeten die Beamten den Vorfall dann nach Apolda. Darauf hin informierten die Mitarbeiter im Landratsamt ohne detaillierte Angaben machen zu können, die Einsatzkräfte vor Ort.

Aus dem Landratsamt hieß es dazu: Die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle seien bei Notrufen darauf eingestellt genaue Abfragen zu machen, um eine Situation aus der Ferne bestmöglich einschätzen zu können. Im aktuellen „Bäumchen-Fall“ haben solche Angaben nun eben gefehlt, so dass am Ende zwei Fahrzeuge mit 18 Kameraden ausrücken mussten. Ob es an der Hektik des Tages lag oder die Details zum Hergang einfach nicht übermittelt worden sind bleibt offen.

Als Fazit bleibt aber zum Schluss: Während die Freiwilligen Einsatzkräfte bedingungslos zu jedem Einsatz bereit sind, muss sich jeder selbst ins Gewissen reden, welchen Notruf er absetzt und ob dieser gerechtfertigt und verhältnismäßig ist.