Blutspende am Freitag in Wickerstedt

Die Situation ist durchaus bizarr. Einerseits sollen die Menschen wegen der aktuellen Corona-Pandemie möglichst zu Hause bleiben und Menschenansammlungen meiden, andererseits werden gerade im Moment Blutspenden dringender denn je benötigt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Coronavirus-Liveblog

Die Vorräte in den Blutbanken liegen derzeit bei einem besorgniserregenden Tiefstand, hießt es schon seit Tagen. Dies bestätigt auch Jutta Schulstedt, Gebietsreferentin beim Institut für Transfusionsmedizin Suhl (ITM).

Das liegt aber nicht nur an einer zurückhaltenden Spendenbereitschaft wegen des Corona-Virus, erklärt die Fachfrau. Denn seit Montag seien allein 20 Termine in der Region bei der ITM abgesagt worden, weil die Räumlichkeiten, wie Schulen, Mehrgenerationenhäuser oder andere öffentliche Einrichtungen schließen mussten.

Die Situation dürfte sich in den kommenden Wochen weiter verschlimmern. Auch deshalb hofft Jutta Schulstedt, dass beim heutigen Termin in Wickerstedt viele Menschen das Angebot annehmen. Alle Vorsichtsmaßnahmen seitens des ITM werden bei den Terminen vor Ort strengstens eingehalten, versichert sie. Jeder Spender wird an der Tür einzeln empfangen, mit einem Merkblatt samt Händedesinfektion ausgestattet und auf Fieber überprüft. Bei der Blutspende an sich haben sich die Mitarbeiter mit sämtlichen Vorsichtsmaßnahmen vertraut gemacht. So sind unter anderem die Liegen weiter auseinandergestellt, um den nötigen Abstand zu den einzelnen Patienten zu wahren.

Kommen darf jeder, der sich fit und gesund fühlt, erklärt Schulstedt. Neben den regelmäßigen Spendern, seien natürlich auch Erstspender gern gesehen.

Die letzte Blutspende muss bei den Teilnehmern mindestens acht Wochen zurück liegen und sie sollten ihren Ausweis nicht vergessen.

Eine Übertragung des Corona-Virus über das Blut sei übrigens nicht möglich, erklärt das Paul-Ehrlich-Institut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Aus diesem Grund werde das Blut auch nicht auf den Corona-Erreger untersucht, wenngleich die anderen üblichen Untersuchungen, wie Hepatitis B und C, Antikörper oder Aids usw. selbstverständlich durchgeführt würden.

Blutspendetermin: Heute, 20. März, zwischen 16 und 19 Uhr in Wickerstedt, Gemeindebüro, Hauptstraße 16