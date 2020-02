Am 15. März wird in der Ilmtal-Weinstraße gewählt. Am Montag startete die Briefwahl in der Landgemeinde.

Briefwahl ab sofort möglich

Am 15. März sind knapp 5500 Wahlberechtigte in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße dazu aufgerufen, eine neue Bürgermeisterin oder einen Bürgermeister zu wählen. Seit gestern nun hat das Briefwahllokal in Pfiffelbach geöffnet. Wer im Vorfeld des Wahltages seine Stimme einem der drei Kandidaten geben möchte, hat mehrere Möglichkeiten, erklärt Wahlleiter Ronny Funk. So können die Unterlagen zur Briefwahl entweder online über die Homepage der Landgemeinde oder in schriftlicher Form mit der entsprechende Wahlbenachrichtigung angefordert werden. Anschließen dürfen die Unterlagen mit dem Stimmzettel bei der Gemeindeverwaltung abgegeben werden. Grundsätzlich kann man mit entsprechender Legitimation, sprich dem Personalausweis, auch während der üblichen Öffnungszeiten der Verwaltung direkt im Briefwahllokal wählen gehen.

Insgesamt drei Kandidaten haben für den Chefposten in der Landgemeinde ihren Hut in den Ring geworfen. Neben der parteilosen Katrin Wörpel, stellen sich der Freie Wähler Andreas Weise und Karsten Müller von der CDU dem Wählervotum. Nötig wird die Neuwahl, weil der bisherige Amtsinhaber, Thomas Gottweiss von der CDU, in den Landtag gewählt wurde.