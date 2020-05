Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brücke wird seit Montag abgerissen

Im Zuge der Sanierung der Brücke in Pfiffelbach hat am Montag die Firma Strabag mit dem Abriss des Bauwerkes begonnen. Zuvor wurden entlang der Brückenwiderlager Pfähle in das Erdreich gerammt, um die spätere Baugruppe mit Spundwänden zu sichern. Bis November wird nun die Brücke wieder neu aufgebaut. Gleichzeitig verlegt der Abwasserzweckverband im Kreuzungsbereich Kanäle für den Anschluss der Haushalte an die neue Kläranlage. Das rund 350.000 Euro teure Projekt des Landesamtes für Bau und Verkehr Thüringen erfordert zudem eine weiträumige Umleitung des Verkehrs über die B87 und Apolda.