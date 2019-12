Bücher-Rückgabe rund um die Uhr möglich

Kunden der Stadt-, Kreis- und Fahrbibliothek Apolda/Weimarer Land dürfen sich über ein besonderes Weihnachtsgeschenk freuen: Eine Rückgabebox links des Haupteingangs der Bibliothekshauptstelle ermöglicht es künftig, die entliehenen Medien rund um die Uhr zurückzugeben.

Die Box konnte als gemeinsames Projekt der Stadt Apolda und des Kreises Weimarer Land dank der finanziellen Unterstützung der Sparkasse Mittelthüringen angeschafft werden. „Wir wollen die Bibliothek damit insbesondere für unsere viel- beschäftigten oder berufstätigen Leser zugänglicher und kundenfreundlicher machen. Auch außerhalb unserer Öffnungszeiten und am Wochenende können nun Medien fristgerecht abgegeben werden“ freut sich Katharina Anding, Leiterin der Stadtbibliothek. Der Rückgabekasten verfügt über zwei getrennte Einwurffächer für Bücher und elektronische Medien wie DVD oder Hörbücher, um Beschädigungen zu vermeiden.

Eine Leerung erfolge an den Werktagen täglich, hieß es. So sei sichergestellt, dass die Medien spätestens am Tag nach dem Einwurf im Leserkonto verbucht werden. Der zusätzliche Service berücksichtigt die aktuellen Lebensumstände vieler Nutzer, deren Arbeitszeiten oder Freizeitaktivitäten bis in die Abendstunden reichen.

Damit stelle er eine wertvolle Ergänzung zur Onleihe im Verbundportal Thüringer Bibliotheksnetz (ThueBIBnet dar, die bereits seit 2017 die Ausleihe von elektronischen Büchern rund um die Uhr ermöglicht.