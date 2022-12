Apoldas Stadthaus, in dem sich aktuell noch das Bürgerbüro befindet.

Bürgerbüro in Apolda wegen Schulung geschlossen

Apolda. Das Bürgerbüro in Apolda bleibt Mitte kommender Woche geschlossen.

Das Bürgerbüro in Apolda bleibt Mitte kommender Woche geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung Apolda mit. Grund sei eine Schulungsmaßnahme der Mitarbeiter. Deshalb könne die Einrichtung am Mittwoch, 7. Dezember, nicht geöffnet werden. An den anderen Tagen der kommenden Woche stünden die Mitarbeiterinnen jedoch weiter uneingeschränkt zur Verfügung, heißt es von der Stadt.

