Burggeister: Rohbau für neues Treppenhaus fertiggestellt

Kapellendorf. Arbeiten am Kindergarten Burggeister in Kapellendorf halten sich mit kleinen Abstrichen an den Zeitplan

Dass gestern die kleinen Burggeister des Kindergartens in Kapellendorf die fleißigen Handwerker besangen, hatte einen guten Grund. Seit April sind an und in der ehemaligen Dorfschule umfangreiche Umbaumaßnahmen im Gange. Diese Woche wurde der Rohbau des neu entstandenen Treppenhauses am hinteren Teil des Gebäudes fertiggestellt, was Bürgermeister Jürgen Elstermann dazu nutzte, um ein Bergfest zu organisieren.