Buschfunk unterm Partyzelt von Münchengosserstädt

Traditionell wird in Münchengosserstädt am ersten Novemberwochenende die Kirmes gefeiert.

Eingeladen hatte dazu am vergangenen Samstagabend der Kultur- und Heimatverein in das Festzelt der Gemeinde zum Tanz. Auf der Bühne sorgte die Gruppe Buschfunk mit ihrer Musik für beste Stimmung unter den Gästen. Ganz der Tradition folgend konnten auch in diesem Jahr wieder die Gäste vom befreundeten Burschenverein aus Schmiedehausen begrüßt werden. Am Donnerstag vor der Kirmes, die sich lediglich auf den Tanzabend beschränkt, wurde auf der Kummel das Herbstfeuer angezündet und den Kindern ein Halloween-Fest mit Fackelumzug geboten.