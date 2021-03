Corona-Fälle: Kitas im Weimarer Land teilweise geschlossen

Der Kindergarten in Sachsenhausen: 32 Kinder befinden sich wegen eines positiven PCR-Tests bei einem Kind in Quarantäne.

Weimarer Land. Positive PCR-Tests bei Kindern in Apolda und Sachsenhausen. Die Einrichtungen schließen komplett oder schicken Gruppen in Quarantäne.

Nach der Grundschule in Pfiffelbach, die bis wenigstens einschließlich dem 12. März geschlossen bleibt, haben positive Coronatests nun auch Auswirkungen auf zwei Kitas im Weimarer Land, wie aus den Fallzahlmeldungen vom Wochenende hervorgeht. Laut Landratsamt liege in Apolda bei einem Kind ein positives Testergebnis vor, dass in der Kita Kunterbunt in Apolda betreut wird. Im Rahmen der Kontaktverfolgung sind dort vorerst nur zwei Gruppen in Quarantäne geschickt worden, die übrigen Betreuungsangebote bestehen. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.