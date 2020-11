Coronatest in einem Labor. Das Bild ist ein Symbolbild.

Corona: Weiterer Bergschüler in Apolda ist positiv getestet

Insgesamt 14 Neuerkrankungen mit Covid-19 meldete das Landratsamt mit Stand Mittwoch 16.08 Uhr. Unter denen befindet sich ein weiterer Schüler aus dem Gymnasium Bergschule Apolda, der mit einer infizierten Klassenkameradin in Kontakt stand. Der Schüler ist bereits seit Dienstag in der häuslichen Quarantäne. Fünf Menschen mehr als am Dienstag gelten seit Mittwoch als genesen, womit die Zahl derer auf nun 375 steigt. Insgesamt meldet das Landratsamt bis Mittwoch 124 aktive Coronafälle. Für die 7-Tage-Inzidenz bedeutet das: 71 Neuerkrankungen innerhalb einer Woche. Damit steigt der Inzidenzwert auf nunmehr 86,6.