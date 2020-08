Corona-Zahlen im Weimarer Land ohne Auffälligkeiten

Nahezu unverändert sind die Kennzahlen rund um die Covid-19-Erkrankung, die das Landratsamt Weimarer Land am Freitagnachmittag veröffentlicht hat. Aktuell seien weiterhin sechs Personen erkrankt, wovon sich eine in stationärer Behandlung befinde. Vier Kontaktpersonen zusätzlich (69) seien in Quarantäne, weiterhin 14 Reiserückkehrer seien in häuslicher Absonderung.