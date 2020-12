Dankeschön für das Ehrenamt kam in diesem Jahr frei Haus

Landkreis. Trotz abgesagter Ehrenamtsgala zeichnet der Kreis Weimarer Land in diesem Jahr wieder 30 Ehrenamtler für ihre Dienste an der Gemeinschaft aus

Freier Eintritt in das Kunsthaus Apolda und das Freilichtmuseum Hohenfelden, eine Gratis-Stunde auf der Kegelbahn in Mellingen, halber Preis für ein Ticket der Avenida-Therme Hohenfelden oder gratis Eintritt in die Museen und Einrichtungen der Klassik-Stiftung: Das sind nur einige der Vergünstigungen, welche die Thüringer Ehrenamtscard ihren Inhabern für zwei Jahre bietet. Dreißig engagierte Menschen und Paare aus Apolda und dem Weimarer Land bekamen sie in den letzten drei Tagen an der Haustür überreicht.