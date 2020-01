Bei der original erhaltene Peternell-Orgel in Münchengosserstädt von 1852 wurden am Wochenende bei einem zweiten Arbeitseinsatz die Pfeifen ausgebaut.

Münchengosserstädt. Die Peternell-Orgel in Münchengosserstädt wartet seit Jahren auf ihre Instandsetzung. Nun wurden in einem weiteren Schritt die Pfeifen ausgebaut

Demnächst geht es dem Holzwurm an den Kragen

Seit Jahren gibt die Orgel in der Kirchen Münchengosserstädt nun schon keinen Mucks mehr von sich. Langer Leerstand, mutwillige Zerstörung, eindringendes Wasser und der Holzwurm haben dem Instrument in den letzten Jahrzehnten stark zugesetzt. Am Wochenende konnte man dann aber doch den ein oder anderen Ton einer Pfeife vernehmen. Der kam allerdings nicht aus der Kirche, sondern war vor dem Gotteshaus zu hören. Denn dort wurden mit Hilfe von Druckluft die Pfeifen aus Holz und aus einer Zinnlegierung vom gröbsten Dreck befreit. Das Ziel: Die Orgel soll restauriert werden und eines Tages wieder bespielbar sein. Dafür engagieren sich seit über drei Jahren rührig zahlreiche Dorfbewohner, die Gemeinde und Liebhaber der Peternell-Orgel.

Fast ein dutzend fleißige Helfer hatten sich deshalb am Sonntagmorgen getroffen, um die Orgel in Teilen zu zerlegen. So wurden bis auf die drei größten alle 864 Orgelpfeifen ausgebaut, gereinigt und auf der Empore eingelagert. Unterstützung erhielt der fleißige Trupp von Fachmann Danilo Licht, der selbst tatkräftig mit anpackte. Demnächst soll von der Orgel, die stark vom Holzwurm befallen ist, eine Bestandsaufnahme gemacht und das aus dem Jahr 2009 stammende Gutachten erneuert werden. Laut Markus Geßner belaufen sich die Sanierungskosten auf gut und gerne 80.000 Euro. Geld, das irgendwo herkommen muss. Zwar gibt es Aussicht auf Mittel aus dem Bau- bzw. Orgelfond der Kirche, auch der Ortsteil und die Landgemeinde haben bereits Unterstützung signalisiert. Allein, die Gelder werden unterm Strich nicht reichen. Deshalb haben sich die Mitglieder der Kirchgemeinde und zahlreiche Münchengosserstädter auf die Fahne geschrieben, Spenden für das Vorhaben zu sammeln. Daraus entstand in den vergangenen drei Jahren ein ganz eigenes Kulturleben im Gotteshaus mit Benefizveranstaltungen, Konzerten, Lesungen und vielem mehr. Fast 12.000 Euro konnten auf diesem Weg nun schon zusammen getragen werden. Aber wie geht es nun erst einmal weiter? Wichtigstes Ziel wird es in den nächsten Wochen und Monaten sei, dem Holzwurm in der Kirche den Garaus zu machen. Dem Übeltäter soll künftig keine Chance mehr geboten werden am Orgelgehäuse, den Holzpfeifen oder dem Kircheninventar Schaden anzurichten. Deshalb ist man gerade auf der Suche nach einer Fachfirma, die die Kirche mit Hilfe einer Begasung vom Schädling befreien soll. Um ihren Ziel, der Wiederbespielbarkeit der Orgel, ein Stück näher zu kommen, haben die Münchengosserstädter auch für das laufende Jahr wieder zahlreiche Benefiz-Veranstaltungen geplant. So wird es unter anderem ein Konzert mit Late Summer geben, DJ mit Hut Christian Ebert wird zu „Mügo-tanzt!“ einladen, ebenso wird Felix Reuter, Pianist, Entertainer und Improvisationskünstler, 2020 erwartet.