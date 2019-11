Der Stechapfel ist ein tolles Ding

Der „Stechapfel“ ist ein gefährliches Nachtschattending. Er ist giftig, stachelig, aber dafür recht hübsch anzusehen. Ausgewählt wurde er von der Stadt als Motiv, weil das so schön zum klassischen Kabarett passt, das wortgewaltig schließlich aufspießen soll, wider den Stachel löckt und so manch verbale Spitze verteilt, um der Volksseele ordentlich Luft zu verschaffen.

Zum Auftakt der Apoldaer Kabaretttage wurde nun Lothar Trübner das erste Exemplar überreicht. Angefertigt hat es die Jenaer Künstlerin Ulli Wittich-Großkurt. Die Stadt hat gleich mal zehn dieser Keramik-Werke bestellt, schließlich soll alljährlich dieser „Stechapfel“ an Bürger verliehen werden, die sich um die Kultur und vor allem den Humor verdient gemacht haben, erklärte Kulturdezernent Volker Heerdegen. Er, Arche-Geschäftsführer Harald Richter und Gundula Bernert hatten die Idee dazu ausgeheckt.

Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand, der die Kabaretttage am Donnerstagabend im Schloss vor ausverkauftem Haus eröffnete, freute sich, den Preis an Lothar Trübner übergeben zu können. Der nämlich habe als Apoldaer Urgestein über viele Jahre hinweg beim Fasching als „Stadtchronist“, als Moderator, im Sport und bei vielen anderen Gelegenheiten seien Fähigkeiten in den Dienst der Allgemeinheit gestellt und dabei oft gute Laune verbreitet.

Der Geehrte bedankte sich artig, verwies darauf, dass er all das natürlich allein vollbracht habe und gestand zu, vorher keine staatstragende Dankesrede vorbereitet zu haben und schon gar nicht extra beim Friseur gewesen zu sein. Dennoch: Lothar Trübner war freudig überrascht. Und Trübner wäre nicht Trübner, würde er nicht gleich einen Spruch parat haben: Am Sonntag sei er nämlich als Moderator bei Ronny Weiland in der Stadthalle aktiv, hinter seinem Namen auf der Ablaufliste stünde bereits in Klammern, dass er fünf Witze bringen soll … Schwerfallen dürfte ihm das sicher nicht.

Nach dem offiziellen Ehrungsteil begann das Auftaktprogramm mit der „Kaktusblüte“ aus Dresden. Die Kabarettisten traten inzwischen zum zehnten Mal in der Glockenstadt auf und lieferten mit dem Programm „Wisch weg und dann Schwamm drüber“ eine bildungspolitische Kampagne ab, die sich gewaschen hatte. Dass Bildung auch Einbildung sein kann, wurde da gleich mal vorangestellt. Und das „ung“ hinter der Bild klinge ja auch bissel wie Dung, also Mist. Aber die Lehrer, ganz klar, hätten es echt gut. Die würden als solche geboren, hätten dann ewig Ferien und stürben irgendwann. Ach ja, zwischendurch würde sie noch die Bulimie-Methode bei den armen Schülern anwenden: Wissen reinwürgen, runterschlucken lassen und hernach wieder auskotzen.

Und erst die Bildungspolitik, eine einzige Katastrophe. Überhaupt, die ganze Regierung, abschieben müsste man die am besten. Aber wohin? Na klar, nach Sibirien. Einfrieren dort. Obwohl, neee, wenn die Permafrostböden in den nächsten Jahren auftauen, würden die Politiker ja all diese Politiker wieder kommen. Vorm Hintergrund von 30 Jahren Mauerfall wurde verkündet, dass die Einheit noch immer nicht vollendet sei. Immerhin gebe es nach wie vor Aldi Nord und Aldi Süd. Die Trennung bestünde also fort.Eine Unternehmerin, die zum Interview auf die Bühne geholt wurde, hatte einen tollen Tipp für die Personalführung auf der Pfanne. Die Mitarbeiter müsste man einfach bloß solange über den Tisch ziehen, bis die die erzeugte Reibungshitze als Nestwärme empfinden. Schulen brauchen wegen des Lehrermangels immer mehr „Queeereinsteiger“. So kommt es, dass ein gescheiterter Brückenbauer aus einem Dentalstudio den Nachwuchs unterrichtet und der 32-jährige René aus der 10. Klasse trotz regelmäßig seiner „Ornela Muuutti“ verordneter Friseurbesuche keine besseren Kopfnoten erhält. Der Kabarettabend wurde durch solch ungewöhnliche Thematisierungen ein recht unterhaltsamer, so dass der Applaus überaus verdient war.

Die Kabaretttage im Kulturzentrum Schloss Apolda finden noch bis zum 23. November statt. Fürs Catering vor der Veranstaltung und in der Pause sorgt das Team von Parkidyll. Im Erdgeschoss ist an den Kabaretttagen die Ausstellung von Karikaturist „NEL“, alias Ioan Cozacu zu sehen.