Drei neue Corona-Fälle im Weimarer Land

Weimarer Land. In Apolda, Bad Berka, Blankenhain und Kranichfeld leben Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Drei Corona-Fälle sind im Weimarer Land von Montag auf Dienstag hinzugekommen, meldet das Landratsamt in Apolda am Dienstag. Von den acht Neuerkrankten der vergangenen sieben Tage muss derzeit niemand im Krankenhaus behandelt werden, heißt es weiter.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt demnach auf 9,7. In der Stadt Weimar liegt die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 15,3 und damit im bundesweiten Vergleich immer noch auf sehr niedrigem Niveau. 16 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, elf mehr als am Vortag.

48 Reiserückkehrer befinden sich in häuslicher Absonderung, 23 weniger als am Montag. In vier Orten des Weimarer Landes gibt es Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Jeweils drei sind es in Apolda und Bad Berka, in Blankenhain und Kranichfeld ist es je eine Person.