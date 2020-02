Dynamische Ganovenjagd beim Apoldaer Faschingsclub

Schlussendlich kamen die Ermittlungen doch zum erfolgreichen Abschluss. Putzfrau Brigitte nämlich war es, die das hoheitliche Zepter von Prinzessin Tina I. und Prinz Michael I. gestohlen hatte. Aber die beiden moderierenden Ermittler, Ronny Täubner und Rüdiger Görmar, ließen sich angesichts ihrer sonstigen 99-prozentigen Aufklärungsquote auch in diesem Fall eben nicht hinters Licht führen.

Zwischen den ersten Hinweisen und der Aufklärung lagen am Tatort Stadthalle am Samstagabend rund drei Stunden „Großer Sauser“-Programm, das abwechslungsreich war und viel Personal aufbot.

So gaben sich unterm Motto „Alle Ganoven dieser Welt sind zum AFC bestellt“ nicht nur selbige, sondern zugleich Miss Marple, A-Team, die Herren von Miami Vice, Olsenbande sowie Magnum & Higgings samt zweier Dobermänner ein Stelldichein. Der Abend begann also vielversprechend.

Das Ganze nahm auch gleich Fahrt auf, als motivierend-kollektiv gesungen wurde: Ich bin Apoldscher und darauf bin ich stolz, sind die doch aus gutem Holz . . . Den tänzerischen Auftakt übernahmen die Jüngsten, die „Konfettis“ des AFC. Sie entführten nach Schlumpfhausen.

Wie es einem Mann ergeht, der die Tochter eines Mafiosi ehelicht und so zwischen Knast, Tod und ihr wählen musste, trugen Ronny und Karin vor. Bevor Putzfrau Brigitte ihren ersten Wischeinsatz hatte, war die Garde an der Reihe.

Brigitte stellte dann angesichts der Ereignisse im Landtag fest: Politiker seien wie Christbaumkugeln – außen schön anzusehen. Aber im Inneren hohl. Auch der Abgeordnete Thomas Gottweiss (CDU) versuchte da ein Lächeln.

Dass sie im Kunsthaus viel zu tun hat, stellte die Kunstfälscherin klar. Während sie auf der Bühne so vor sich hin pinselte, sprach sie über ihre Vielseitigkeit. So habe sie schon Statistiken fürs Landratsamt frisiert und ebenso an der Ersterwähnungsurkunde von Apolda rumgefingert, sodass Apolle 2021 bereits das Tausendjährige feiern kann. Ach ja, auf die Frage, wo in der Kunst die Überlegenheit des männlichen Geschlechts gespiegelt wird, verwies sie auf den Surrealismus. Zudem verglich die Farbexpertin die FDP mit dem Apoldaer Glockenhell: kühl, gelb und 4,8 Prozent.

Die Freundschaft des AFC zu Blau-Weiß Sindelfingen spielte auch ein Rolle. Nicht nur dass es von den Gästen Blue Brass zu hören gab, trat deren Garde auf, wurde ein Geschenk überreicht. Auch Orden wurden umgehängt, etwa dem neuen Brauereigeschäftsführer und dem neuen Braumeister. Musikalisch kamen zudem die Sauser Guggis zum Einsatz.

Wie man einen echten Broiler mittels rustikaler Rektal-Analyse bestimmt und ebenso die Adresse von Uwe Täubner herausbekommt, führten er und Manfred Hirsch vor. Ein gewaltiger Männerschnupfen haute Michael Sander trotz Betreuung durch mehrere Frauen um, derweil Putzfrau Brigitte Änderungsschneider und Schönheitschirurg verwechselte. Dass sie obendrein etwas Männlicheres braucht als Mike Mohring, auf den die Reinigungskraft offenbar ein Auge geworfen hat, stellte Ronny Täubner fest.

„Apolle hinein!“-Rufe. Tusch durch die Faschingsband Dacapo und weiter ging’s auf der Bühne. Dieses Mal mit einer Premiere. Gregor Heidbrink und Tochter thematisierten den Generationenwechsel in einer Räuber-Familie im Dialog und gesanglich.

Dynamik pur boten dann sowohl das überaus attraktive Damenballett und das Männerballett, das sogar eine akrobatische Flugeinlage einstudiert hatte. Am Ende wurde nicht nur die Ermittlung abgeschlossen, sondern lagen sich beim großen Finale alle in den Armen, bevor der lange Tanzabend begann.