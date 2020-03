Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein an Covid-19 Erkrankter mehr

Im Weimarer Land ist die Zahl der an Covid-19 Erkrankten von Montag- auf Dienstagnachmittag erneut gestiegen. Waren am Montag nachweislich noch 14 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, waren es am Dienstag 15: neun Männer und sechs Frauen. Das teilte das Landratsamt in Apolda mit.

130 enge Kontaktpersonen befinden sich derzeit in Quarantäne. Im Vergleich zum Montag ist das ein Anstieg um zehn Personen (Stand 24. März 2020, 16 Uhr. 270 Reiserückkehrer aus Risikogebieten befinden sich auf Grund der Allgemeinverfügung derzeit in häuslicher Absonderung. Damit ist die Zahl von Montag konstant geblieben.