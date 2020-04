Eberstedt. In Eberstedt machen Briefe Mut: Inspiriert von zwei Kindern, die ihre Freunde grüßen wollten, hat sich nun auch der Bürgermeister an die Bewohner gewandt.

Ein Spielgerät als Dankeschön

So gar nicht glücklich sind derzeit Hannah und ihr Cousin Maximilian aus Eberstedt, geht es um die Tatsache, dass ihr Spielplatz wegen der aktuellen Situation gerade gesperrt bleiben muss und den Dorfkindern damit ein wichtiger Freizeitausgleich fehlt. Zudem wollten die beiden ihren Freunden im Dorf ein Brief schreiben, in dem sie allen Kindern trotz der aktuellen Situation ein frohes Osterfest wünschen und damit für ein wenig Aufheiterung sorgen.

Dass sich Hannah mit diesem Anliegen Anfang der Woche an Bürgermeister Hans-Otto Sulze wandte, liegt daran, dass der Ortschef nicht nur ihr Opa ist, sondern derzeit auch im Homeoffice in Eberstedt arbeitet und quasi stets zur Verfügung steht. Und so verfassten die Beiden ihr Schreiben auf dem Dienstcomputer und hängten es an verschiedenen Stellen im Ort aus.

Inspiriert von den Hannah und Maximilian, ihre Freunde mit einem Brief aufzumuntern, übernahm Sulze diese Idee auch für alle Eberstedter. Der Brief, der anschließend an alle Haushalte verteilt wurde, soll ein Gemeinschaftsgefühl signalisieren. Und das in einer Zeit, in der alle Menschen doch scheinbar zusammenrücken, wenngleich sie Abstand voneinander halten müssen.

„Das Coronavirus hält die Welt in Atem. Wir in Eberstedt sind Teil dieser Welt“, heißt es einleitend in dem Brief. Der soll vor allem Mut machen, die schwierigen Tage und Wochen durchzuhalten. Dabei lädt Sulze nicht nur alle Kinder ein, ihm in einem Brief seine Gedanken mitzuteilen, sondern auch alle Erwachsenen dürfen sich an ihn wenden.

„Diese Zeit ist sehr außergewöhnlich und wird lange in Erinnerung bleiben. Deshalb wird sie auch einen Einzug in die Eberstedter-Chronik halten, soviel ist sicher. Natürlich wird dabei ebenso die Aktion der Kinder und allem was noch geschehen wird niedergeschrieben“, erklärt Sulze. Auch die Gedanken der Eberstedter sollen in die Chronik mit einfließen, um sie für spätere Generationen festzuhalten.

Über die Gedanken der Kinder können sich derweil alle Eberstedter ein Bild machen. Kurzerhand wurde am Spielplatz eine Pinnwand aufgestellt, an der alle Mädchen und Jungen aus dem Ort ihre Briefe und Zeichnungen anheften können.

Als weitere Maßnahme gegen Langeweile will der Gemeinderat die Eberstedter Fotofahndung, die sonst zum Familienfest durchgeführt wird, in den nächsten beiden Amtsblättern für die jüngsten im Dorf veröffentlichen. Darin sind Ausschnitte von Ortsansichten und Details zu sehen, die es dann zu entdecken gilt. Wer dann diese Orte entdeckt, darf einen Loszettel ausfüllen und an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen, für das der Bürgermeister zugleich einige Preise ausgelobt hat.

Für ihre Tapferkeit in diesen Tagen auf vieles zu verzichten, mit Freunden zu spielen, Großeltern zu besuchen usw. hat Bürgermeister Sulze in Abstimmung mit dem Gemeinderat zudem allen Kindern in Eberstedt ein Versprechen abgegeben. So will die Gemeinde nach der Corona-Krise auf dem Spielplatz ein neues Spielgerät anschaffen – sozusagen als Dankeschön für die Jüngsten im Ort.